Das diesjährige Treffen der Erfa-Gruppe der Elektromeisterinnen fand am 4. und 5.4. in Potsdam statt. Die Reise in die brandenburgische Landeshauptstadt vor den Toren Berlins hatte sich für die Unternehmerinnen wie immer vollauf gelohnt. Das Fazit der acht Teilnehmerinnen war nach den beiden Tagungstagen ein durchweg positives.

Seminarleiterin Sabine Bernstein (Bild 1) von der Unternehmensberatung Heckner begrüßte die Unternehmerinnen zum Auftakt des Treffens gemeinsam mit Ulf Buntrock (Bild 2) von Busch-Jaeger. Im Rahmen der Busch-Jaeger-Akademie betreut die Unternehmensberatung Heckner 60 Erfa- und Netzwerkgruppen, von denen die Elektromeisterinnen-Gruppe eine ist. U. Buntrock informierte zu Beginn über aktuelle Lösungen aus dem Hause Busch-Jaeger.

Aktuelle Themen diskutiert

Im Vorfeld des Treffens wurde jede Teilnehmerin von S. Bernstein gebeten, eine aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...