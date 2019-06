Veränderungen im Vorstand der R. STAHL AG DGAP-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen im Vorstand der R. STAHL AG 17.06.2019 / 15:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. AD HOC-MELDUNG gemäß Artikel 17 MMVO Veränderungen im Vorstand der R. STAHL AG Waldenburg, 17. Juni 2019 - Volker Walprecht (55), Mitglied des Vorstands der R. STAHL AG, scheidet mit Ablauf des 30. Juni 2019 vorzeitig aus den Diensten der Gesellschaft aus. Dieser Schritt erfolgt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, der heute dem Wunsch von Herrn Walprecht auf vorzeitige Beendigung der Vorstandsbestellung zugestimmt hat. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers wird der Vorstandsvorsitzende der R. STAHL AG, Dr. Mathias Hallmann, die Aufgaben des Finanzvorstands interimistisch übernehmen. R. STAHL erwartet eine zeitnahe Neubesetzung der Position und befindet sich bereits in ersten Gesprächen dazu. Kontakt: R. STAHL Aktiengesellschaft Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Württ.) Eberhard Walter Leiter Recht & Compliance Fon: +49 7942 943-1395 E-mail: investornews@stahl.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Kontakt: R. STAHL Aktiengesellschaft Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Württ.) Eberhard Walter Leiter Recht & Compliance Fon: +49 7942 943-1395 E-mail: investornews@stahl.de 17.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: R. Stahl AG Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Deutschland Telefon: +49 (7942) 943-0 Fax: +49 (7942) 943-4333 E-Mail: investornews@stahl.de Internet: www.r-stahl.com ISIN: DE000A1PHBB5 WKN: A1PHBB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 825811 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 825811 17.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A1PHBB5 AXC0207 2019-06-17/15:23