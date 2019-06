Nach monatelanger Planung, Vorbereitung, Koordinierung und Umsetzung nähern sich Yealinks umfangreiche Roadshow-Veranstaltungen ihrem Ende



Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Im Laufe der vergangenen zwei Monate verlinkte Yealink seine Teams und Partner mit zahlreichen Kunden und Nutzern. Wo auch immer die Roadshows stattfanden, brachte die Veranstaltung Kommunikationsexperten und -enthusiasten aus großen Städten Europas, den USA, Kanada und Australien zusammen.



Onboarding der Roadshow-Teilnehmer



Obwohl jede einzelne Veranstaltung einzigartig war, verfolgte die Roadshow im Ganzen allgemeine Primärziele. Diese umfassten:



- Ein Einblick in Yealinks jüngste Innovationen, einschließlich eines ersten Blicks auf die mit Ungeduld erwartete T5 Business Phone-Serie. - Inkenntnissetzung der Teilnehmer über Yealinks wachstumsfördernde Marktvisionen, Channel-Strategien und Geschäftspraktiken. - Teilnehmern wurde die Möglichkeit geboten, Yealinks Führungskräfte in einem lockeren, dynamischen Umfeld zu treffen und sich mit ihnen zu vernetzen.



Errungenschaften und Zielsetzungen



Jede der globalen Roadshow-Veranstaltungen wurde von einem leitenden Mitglied des Yealink-Teams mit einer Willkommensrede eröffnet. Die Sprecher führten die Gäste durch jeden einzelnen Schritt der Reise, die Yealink bisher bewältigen konnte, angefangen bei bislang vollbrachten Leistungen bis hin zu einer Besprechung zukünftiger Zielsetzungen.



Darüber hinaus erwähnten Yealinks Führungskräfte die bedeutenden Beiträge des Unternehmens im Bereich F&E. Die Präsentationen und Vorträge boten Teilnehmern die Möglichkeit, einen tiefen Einblick in Yealinks Zielsetzungen und Leistungen zu erhalten.



Produktbewertungen der T5 Business Phone-Serie



Die zweite Phase der Roadshow-Veranstaltungen war ganz der Präsentation von Yealinks Produkten gewidmet. Diese umfassten einige der gefragtesten einheitlichen Kommunikationslösungen wie T4 und die in Kürze erscheinende T5 Business Phone-Serie.



Während der Produktvorstellung wurde ein Mittagessen serviert. Jede Veranstaltung bot eine andere Menüauswahl, die die Gäste jedes Mal aufs Neue mit einer Vielfalt an Köstlichkeiten erfreute.



Q&A und Entertainment



Sämtliche Veranstaltungen der globalen Roadshow endeten mit einer Q&A-Runde. So erhielten die Gäste die Möglichkeit, ungezwungen Fragen zu stellen und jegliche Unsicherheiten in Bezug auf Yealinks Produkte zu beseitigen.



Nach der Sitzung fanden unterhaltsame Aktivitäten statt, an denen sich die Teilnehmer beteiligen konnten. Diese variierten von Veranstaltung zu Veranstaltung. So konnten Gäste im Rahmen eines Events in Großbritannien beispielsweise an einer Tour der Mercedes-Benz World teilnehmen (inklusive einer 15-minütigen Passagierfahrt), während Teilnehmern an einem weiteren Veranstaltungsort eine Off-Road-Erlebnisfahrt in einem Land Rover geboten wurde.



Neben dem Unterhaltungsangebot lag die Gemeinsamkeit sämtlicher Roadshow-Veranstaltungen darin, Gästen die Möglichkeit zu bieten, sich in einer entspannten Atmosphäre zu vernetzen. Als besonderes Extra verteilte Yealink kleine Aufmerksamkeiten an die Gäste, um ihre Zeit auf der Roadshow in Erinnerung behalten zu können.



Dank des effizienten Yealink-Teams, unterstützender Partner und begeisterter Kunden war die globale Roadshow 2019 ein voller Erfolg!



Informationen zu Yealink Inc.



Yealink (Aktiencode: 300628) wurde 2001 gegründet und ist ein führender globaler Lieferant von Lösungen zur Unternehmenskommunikation und -zusammenarbeit, der Videokonferenzdienste für Unternehmen weltweit anbietet. Dabei konzentriert sich Yealink auf Forschung und Entwicklung und setzt zudem auf Innovation und Kreativität. Mit seinen herausragenden technischen Patenten in den Bereichen Cloud-Computing sowie Audio-, Video- und Bildverarbeitungstechnologie hat Yealink eine Lösung mit breitem Funktionsumfang für die Zusammenarbeit durch Audio- und Videokonferenzen entwickelt, indem das Unternehmen seine Cloud-Dienste mit einer Reihe von Endpunktprodukten kombiniert. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, darunter die USA, Großbritannien und Australien, hat Yealink den größten globalen Marktanteil bei SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2018). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.yealink.com.



