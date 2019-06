Millionen Hausbesitzer und Mieter fragen sich: Muss ich bald mehr Grundsteuer zahlen? Die Bundesregierung will das verhindern - doch versprechen kann sie auch mit dem neuesten Reform-Kompromiss nichts.

Wer an der Grundsteuer schraubt, kann sich den Ärger von Millionen Menschen einhandeln. Denn fast jeder Bürger zahlt sie, ob Hausbesitzer oder Mieter. Zugleich ist sie eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Genau deshalb haben Generationen von Finanzministern auch lieber die Finger davon gelassen. Olaf Scholz (SPD) muss jetzt ran - und sein Ministerium rotiert. Denn nach langem Zögern soll es plötzlich ganz schnell gehen: Union und SPD wollen, dass die Reform schon am Mittwoch im Kabinett abgestimmt wird. Was das am Ende für den Geldbeutel der Bürger bedeutet, entscheiden allerdings andere.

Monatelang hatten Union und SPD, aber auch Scholz und die Bundesländer über die wichtige Steuer gestritten. Was soll bei der Berechnung eine Rolle spielen: der Wert des Grundstücks oder allein seine Fläche? Wichtig war allen, dass die Bürger unterm Strich nicht mehr zahlen müssen. Wohnen soll nicht teurer werden. Doch keiner konnte das wirklich versprechen - und kann es noch immer nicht.

Trotzdem gibt es jetzt einen Kompromiss, den sie im Bundestag auch "goldene Brücke" nennen: Zwar soll bundesweit die von Scholz gewünschte Grundsteuer-Regelung gelten - doch die Länder dürfen davon abweichen und ihr eigenes Ding machen. Die Details:

Was ist die Grundsteuer, und warum ist sie wichtig?Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Anders als die Grunderwerbssteuer zahlt man sie jedes Jahr - Eigentümer wie Mieter, denn Vermieter können sie über die Nebenkostenabrechnung umlegen. Bei den meisten Wohnungseigentümern geht es um einige Hundert Euro im Jahr, Besitzer von Mietshäusern müssen dagegen oft vierstellige Beträge berappen. Für die Kommunen ist die Grundsteuer enorm wichtig, weil sie 15 Prozent ihrer Steuereinnahmen deckt. Aus denen werden dann Straßen, Schwimmbäder, ...

