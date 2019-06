Die Konjunkturschwäche scheint an der deutschen Bauindustrie vorbeizugehen. Für Anleger stellt sich jetzt die Frage: Wie kann man vom Bauboom profitieren? Die deutschen Bauunternehmen erfreuen sich zurzeit an vollen Auftragsbüchern. Alle Aufträge zusammen hätten bis Ende März einen Rekordwert von 53 Milliarden Euro ergeben, so der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB). Der Umsatz werde in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...