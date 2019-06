Lupfig (ots) -



83 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer halten die CO2-Abgabe

für unzureichend. Der Grund: Die aktuelle Lenkungsabgabe nehme die

Verursacher von Treibhausgasen zu wenig in die Pflicht. 67 Prozent

sprechen sich sogar dafür aus, eine zusätzliche CO2-Abgabe auf

Flugtickets einzuführen, um die Klimaziele zu erreichen. Das sind

Ergebnisse aus der Umfrage "Energie-Trendmonitor Schweiz 2019". Dafür

wurden 1.000 Verbraucher in der Schweiz bevölkerungsrepräsentativ von

einem Marktforschungsinstitut im Auftrag von Stiebel Eltron befragt.



"Immer wenn fossile Energieträger wie Öl, Kohle und Gas eingesetzt

werden, entstehen klimaschädliche Emissionen, die wir uns wegen der

globalen Erwärmung nicht länger leisten sollten", sagt Paul Stalder,

Geschäftsführer der Schweizer Niederlassung des Haus- und

Systemtechnikherstellers STIEBEL ELTRON. "Der konsequente Umstieg auf

Technologien, die mit erneuerbaren Energien arbeiten, ist daher ein

wichtiger Schritt für mehr Umweltschutz. Besonders im Wärmebereich

sind klimafreundliche Systeme heute schon erfolgreich:

Wärmepumpentechnik nutzt Energie aus Luft, Wasser oder Erdreich und

kommt dabei ohne Kohlendioxidemissionen aus."



Schweizer Haushalte setzen auf klimafreundliches Heizen



Knapp 60 Prozent der Schweizer wollen im eigenen Haushalt auf eine

klimafreundliche Heizungsanalage umsteigen, so ein weiteres Ergebnis

der Umfrage. Die Regierung fördert zwar den Einbau von Heizsystemen

mit erneuerbaren Energien sowie Massnahmen zur Wärmedämmung und

energetischen Sanierung. Laut dem Schweizer Bundesamt für Umwelt

(BAFU) wird die Schweiz ihr Klimaschutz-Ziel vermutlich dennoch

verfehlen: Bis 2020 sollen die Treibhausgase im Inland im Vergleich

zu 1990 um 20 Prozent gesenkt werden. Bisher wurde aber nur ein Minus

von rund 12 Prozent erreicht.



CO2-Verursacher in der Schweiz



Die grössten Verursacher von Treibhausgasen in der Schweiz sind

der Verkehr mit 32 Prozent (ohne Flugverkehr) und der Gebäudesektor

mit einem Anteil von 26 Prozent an den Gesamtemissionen. Das BAFU

verweist zudem darauf, dass die Schweiz nicht nur im Inland

Emissionen verursacht, sondern - durch den Import von Gütern - noch

höhere im Ausland. Dazu kommt eine grosse Abhängigkeit von

importierten fossilen Energien. Knapp 60 Prozent der befragten

Schweizer fordern, den Anteil importierter Energien zu senken und

beispielsweise die Einfuhr von Erdgas aus Russland oder Erdöl aus den

Emiraten zu reduzieren.



Der Handlungsdruck ist laut BAFU in der Schweiz besonders spürbar:

Aufgrund des Klimawandels ist die mittlere Jahrestemperatur seit

Messbeginn um 2 Grad Celsius gestiegen - gut doppelt so stark wie im

globalen Mittel.





