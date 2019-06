Was aus der "Gorch Fock" wird, entscheidet sich, wenn der Marinesegler wieder schwimmt. Der Streit eskaliert und stellt den Termin am Freitag in Frage.

Wenige Tage vor dem geplanten Ausdocken der "Gorch Fock" streiten sich die Marine und die Bredo-Werft vor Gericht um das Segelschulschiff. Die Werft in Bremerhaven bekräftigte am Montag, dass sie den sanierten Rumpf als Pfand nehme. Nur gegen 5,1 Millionen Euro werde sie ihn am Freitag aus dem Dock ins Wasser lassen.

Das Bundesverteidigungsministerium versuchte mit einem Eilantrag vor dem Landgericht Bremen, die Herausgabe der "Gorch Fock" zu erzwingen. Ein Gerichtssprecher bestätigte den Eingang des Antrags. Die Werft habe vorsorglich eine Gegenschrift hinterlegt. Die Kammer werde am Dienstag über die Anträge beraten.

Der Bund äußerte sich nicht direkt zu dem gerichtlichen Vorgehen. "Das Ausdocken und damit die Schwimmfähigkeit ist ein wesentlicher Meilenstein, die "Gorch Fock" wieder nutzen zu können. Wir werden als Eigentümer des Schiffes alles daran setzen, dass die "Gorch Fock" vertragsgerecht ausgedockt werden kann", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums.

Der Bund habe alle Verpflichtungen erfüllt, "und wir werden unsere Ansprüche ...

