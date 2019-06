Die mutmaßlich in den Danske-Skandal verwickelte Swedbank hat Robert Kitt und Vaiko Tammeväli entlassen. Dies sei "eine Folge der laufenden internen Untersuchung", hieß es in einer Mitteilung.

Die mutmaßlich in den Danske-Geldwäscheskandal verwickelte Swedbank hat die Geschäftsleitung ihrer Niederlassung in Estland ausgetauscht. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Robert Kitt und Finanzchef Vaiko Tammeväli seien vom Verwaltungsrat von Swedbank Estland mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden worden, teilte die Bank am Montagabend mit. Die Entscheidung ...

