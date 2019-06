HANNOVER/BREMEN (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern der vierten Tarifrunde für Bankangestellte ruft die Gewerkschaft Verdi für Dienstag Beschäftigte in Braunschweig, Hannover und Bremen erneut zum Warnstreik auf. In den drei Städten werde mit rund 1000 Teilnehmern gerechnet, teilte Verdi am Montag in Hannover mit. Die Kunden müssen sich bis Ende Juni auf weitere Streiks im Bundesgebiet einstellen. Betroffen sein könnten den Angaben zufolge die Commerzbank , ING , Deutsche Bank , die Sparkasse Bremen, Nord/LB und andere. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am 3. Juli organisiert Verdi Warnstreiks in einzelnen Bundesländern. Verdi will für die bundesweit 200 000 Bank-Beschäftigten ein Lohnplus von sechs Prozent durchsetzen./rek/DP/fba

