CT: Sie bieten digitale Lösungen für die Chemieindustrie. Wie sehen Sie den Stand und die Bereitschaft zur Digitalisierung in der Branche? Götz Erhardt: Da hat sich in letzter Zeit viel getan. Insbesondere im Downstream-Bereich wie in Raffinerien hat man relativ früh damit begonnen, digitale Technologien zu nutzen, um die Anlagenleistung zu erhöhen. Aber auch die chemische Industrie insgesamt ist aus meiner Sicht mittlerweile auf einem guten Weg. Dort ist man jetzt immer öfter dabei, sich von ersten Pilotvorhaben weiterzuentwickeln und den Schritt in Richtung unternehmensweite Skalierung zu machen - insbesondere in den Bereichen digitaler Betrieb und Dokumentation sowie Wartung und Instandhaltung.

CT: Eine digitale Lösung, die derzeit in aller Munde ist und die Sie auch propagieren, ist der "digitale Zwilling". Was ist darunter eigentlich genau zu verstehen?

Götz Erhardt: Ein digitaler Zwilling hat im Wesentlichen drei Komponenten: Einmal ist er ein digitales Abbild des Anlagevermögens als 3D-Modell - also letztlich all dessen, was in der Anlage verbaut ist und was eine chemische Anlage umfasst: Rohrleitungen, Wärmetauscher, Kompressoren, Pumpen und so weiter. Das nenne ich einen "statischen Digital Twin". Dann gibt es noch den "Performance Digital Twin". Der beinhaltet alles, was sich auf die Leistung oder die Leistungsfähigkeit der Anlage bezieht - inklusive der Instandhaltungs- und Wartungsvorschriften der Anlage. Da sprechen wir also über alles, was ich brauche, um eine Anlage zu betreiben, bis hin zur Ausbringung. Es geht dabei erstmal nicht darum, die komplette Anlage abzubilden, sondern nur den relevanten Teil und die Parameter, die man beeinflussen kann. Dort haben wir es dann vor allen Dingen mit Daten aus der Prozessleittechnik zu tun. Und dann gibt es zum Schluss noch den "Digital Twin der Produkte", der auch noch die verschiedenen Kundenspezifikationen beinhaltet.

CT: Wenn man in diese Technik einsteigen will: Wie umfangreich ist das und wie lange dauert das? Götz Erhardt: Zum Glück sind die bisherigen Anlagen ja nicht analog. Einfach zu sehen, wie ich eine Anlage besser fahren kann, geht relativ schnell: Da reden wir über etwa sechs Wochen. Anders ist das natürlich bei der Digitalisierung einer kompletten Anlage. Da müssen Sie Papierdaten scannen, über Laserscanning nachmessen ...

