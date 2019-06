Der US-Hersteller von Freizeitfahrzeugen Thor Industries Inc. (ISIN: US8851601018, NYSE: THO) wird eine vierteljährliche Dividende von 39 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Montag mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,56 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht aktuell einer Dividendenrendite in Höhe von 2,83 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 55,17 US-Dollar (Stand: 17. Juni 2019). Aktionäre ...

