BLKB erweitert ihre nachhaltige Vorsorgefondspalette

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) lanciert am 31. Juli 2019 als eine der ersten Banken in der Schweiz einen passiven Vorsorgefonds, der klare Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Der Fonds «BLKB iQ Responsible Vorsorge Balanced» ermöglicht eine indexnahe Investition in den weltweiten Aktien- und Obligationenmarkt. Parallel dazu erweitert die BLKB ihre bestehende aktiv verwaltete Vorsorgefondspalette: Der 2017 lancierte Strategiefonds «BLKB Next Generation Fund Growth» ist neu auch in der Vorsorge einsetzbar.

Liestal, 18. Juni 2019

Mit der Lancierung des Fonds «BLKB iQ Responsible Vorsorge Balanced» ergänzt die BLKB ihr Vorsorgeangebot für passiv orientierte Anlegerinnen und Anleger. Der Fonds bildet indexnah den weltweiten Aktien- und Obligationenmarkt ab. Er investiert in Titel, die nebst finanziellen Kriterien den ökologischen, sozialen und Corporate-Governance-Anforderungen der BLKB entsprechen. Der Fonds richtet sich an Private, die ihr Vorsorgevermögen aus der dritten Säule oder der Freizügigkeit professionell und kostengünstig passiv anlegen möchten und gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit legen. Der Fonds kann ab heute gezeichnet werden. Bei Pensionierung kann der Fonds in ein BLKB-Wertschriftendepot übertragen werden.

Für aktive Investoren bietet die BLKB mit dem «BLKB Next Generation Fund Growth» neu auch einen Vorsorgefonds mit einem höheren Aktienanteil an: Der 2017 lancierte Strategiefonds kann ab heute ebenfalls zur Anlage des Vorsorgevermögens aus der dritten Säule oder der Freizügigkeit eingesetzt werden und ergänzt damit die bestehenden Vorsorgefonds «BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield» und «BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced». Der Fonds «BLKB Next Generation Fund Growth» ermöglicht eine breit diversifizierte, nachhaltige Anlage in den weltweiten Aktien- und Obligationenmarkt. Er richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die mit ihrem Vorsorgevermögen Kapitalwachstum und ein regelmässiges Einkommen erzielen sowie einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten möchten.

Die BLKB ist die zukunftsorientierte Bank in der Region. Mit der Erweiterung ihrer nachhaltigen Vorsorgefondspalette stärkt sie ihre Position als zukunftsorientierte und nachhaltige Asset Managerin und setzt ihren Anspruch einer langfristig orientierten Beratung auch in der Vorsorge weiter um.

Weitere Informationen zu den BLKB-Vorsorgefonds sowie zur Nachhaltigkeit bei der BLKB finden Sie auf www.blkb.ch/vorsorgefonds (http://www.blkb.ch/vorsorgefonds) und www.blkb.ch/nachhaltig (http://www.blkb.ch/nachhaltig).

Alle Angaben eignen sich zu Informationszwecken und ersetzen nicht die Beratung, einen Anlagevorschlag oder eine Empfehlung der BLKB.

Weitere Informationen über die Fonds, Kopien der Prospekte mit integrierten Fondsverträgen, der Wesentlichen Informationen, der Jahresberichte sowie Halbjahresberichte und weitere praktische Informationen, einschliesslich der aktuellsten Anteilspreise, können in Deutsch unterwww.blkb.ch (http://www.blkb.ch/) kostenlos abgerufen werden.

Für Rückfragen:

Deborah Jungo, Telefon +41 61 925 92 32

Thomas Staffelbach, Telefon +41 61 925 91 93

E-Mail: medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien (http://www.blkb.ch/medien).