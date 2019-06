Jahrelang schmierten Mitarbeiter des brasilianischen Mischkonzerns Odebrecht Politiker und Beamte, um an Aufträge zu kommen. Jetzt geht der Firma das Geld aus.

Seit Jahren steht Odebrecht wegen schwerer Korruptionsvorwürfe unter Druck, jetzt ist dem brasilianischen Mischkonzern das Geld ausgegangen. Am Montag stellte die von deutschen Einwanderern gegründete Firma einen Insolvenzantrag. Das Unternehmen wolle Schulden in Höhe von 51 Milliarden Reais (11,7 Milliarden Euro) restrukturieren, teilte Odebrecht mit. Medienberichten zufolge handelt es sich um die größte Firmenpleite in der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte.

Der in São Paulo eingereichte Antrag gelte für den Mutterkonzern Odebrecht S.A. und eine Reihe von Tochtergesellschaften, teilte der Konzern mit. Andere Firmenteile wie beispielsweise die Petrochemie-Sparte Braskem S.A. seien von dem Insolvenzverfahren zunächst nicht betroffen.

Zunächst werde die Firma ihre wirtschaftlichen Aktivitäten fortführen und versuchen, sich finanziell zu stabilisieren, ...

