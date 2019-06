Kapsch TrafficCom hat die finalen Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2018/19 bekanntgegeben. Der Konzernumsatz wurde erstmals auf über 700 Mio. Euro - konkret auf 737,8 Mio. (+6,4 %) - erhöht. Das EBIT erreichte 57,0 Mio. Euro (+13,9 %), was einer EBIT-Marge von 7,7 % (Vorjahr: 7,2 %) entspricht. Steuereffekte in Brasilien im Ausmaß von in Summe -2,0 Mio. Euro hätten ein noch besseres Ergebnis verhindert, so das Unternehmen. Das Wachstum der Gruppe wurde von beiden Konzernsegmenten getragen. "Wir konnten das vierte Jahr in Folge den Umsatz steigern und 2018/19 erstmals die Schwelle von 700 Millionen Euro überschreiten. Gleichzeitig verbesserten wir auch das EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Die zahlreichen neuen Projekte aus dem Wirtschaftsjahr ...

