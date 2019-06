TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL zahlt Sonderdividende, bestätigt Dividendenprognose und erweitert Beteiligungsportfolio durch Abschluss einer Vereinbarung mit Rockstone Real Estate Gruppe über Transaktionsplattform DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Dividende/Vereinbarung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL zahlt Sonderdividende, bestätigt Dividendenprognose und erweitert Beteiligungsportfolio durch Abschluss einer Vereinbarung mit Rockstone Real Estate Gruppe über Transaktionsplattform 18.06.2019 / 08:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 18. Juni 2019 TTL zahlt Sonderdividende, bestätigt Dividendenprognose und erweitert Beteiligungsportfolio durch Abschluss einer Vereinbarung mit Rockstone Real Estate Gruppe über Transaktionsplattform * GEG-Verkauf ist zwischenzeitlich vollzogen und Erlöse in Höhe von rund 160 Mio. Euro vereinnahmt * TTL setzt auf Wachstum * Vereinbarung mit der Rockstone Real Estate Gruppe (Hamburg, Berlin, München) zur Errichtung einer Transaktionsplattform unterzeichnet * Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie für September geplant * Dividendenprognose von 0,20-0,25 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009) ("TTL AG", "TTL") plant nach Vollzug des Verkaufs der GEG-Beteiligung die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro pro Aktie. Ein entsprechender Beschluss soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 26. September 2019 den Aktionären zur Entscheidung vorgelegt werden. Die Auszahlung dieser Dividende wird unmittelbar danach erfolgen. Darüber hinaus hält die Gesellschaft an ihrer Dividendenprognose von 0,20 - 0,25 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 (Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung im Frühjahr 2020) fest. Am 17. Juni 2019 wurde mit der Rockstone Real Estate Gruppe eine Vereinbarung zur Errichtung einer Transaktionsplattform unterzeichnet. Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-23 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 18.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 825977 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 825977 18.06.2019 CET/CEST ISIN DE0007501009 AXC0046 2019-06-18/08:29