Die 718-Familie bekommt Verstärkung: Mit dem neuen 718 Spyder und

dem 718 Cayman GT4 stellt Porsche zwei besonders emotionale und

leistungsfähige Topmodelle an die Spitze der Baureihe. Ihr

puristischer Charakter spricht Sportwagen-Enthusiasten an, die Freude

an ungefiltertem Fahrspass haben und ein hohes Mass an Agilität sowie

eine fast schon intime Nähe zum Kraftzentrum schätzen. All das bietet

das perfekt ausbalancierte Mittelmotorkonzept. Erstmals teilen sich

der offene 718 Spyder und der 718 Cayman GT4 mit festem Dach die

technische Basis. Dazu gehört der neu entwickelte

Vierliter-Sechszylinder-Saugmotor samt manuellem

Sechsgang-Schaltgetriebe. Das Boxer-Triebwerk leistet in beiden

Modellen 309 kW (420 PS). Während der GT4 den Einstieg in die

GT-Strassenmodelle von Porsche darstellt, bietet sich der Spyder für

Kurven aller Art an. Beide setzen auf eine hoch effiziente

Aerodynamik, ein vollwertiges GT-Fahrwerk und kraftvoll zupackende

Bremsen.



Der neue Porsche 718 Spyder und der 718 Cayman GT4 sind ab sofort

bestellbar. In der Schweiz beginnen die Preise bei CHF 123.400 für

den Spyder und bei CHF 127.200 für den Cayman GT4 - jeweils

einschliesslich Mehrwertsteuer und mit länderspezifischer

Ausstattung. Schweizer Kunden profitieren zudem von einer

Garantieverlängerung (2 + 2) sowie dem Porsche Swiss Package, in dem

folgende Optionen ohne Aufpreis enthalten sind: Automatisch

abblendende Spiegel mit Regensensor, Windschutzscheibe mit Graukeil ,

Bi-Xenon-Hauptscheinwerfer schwarz inkl. PDLS, Tempostat,

ParkAssistent hinten inkl. Rückfahrkamera, 2-Zonen-Klimaautomatik,

DAB+, Connected Navigation (Connect Plus exkl. CarPlay, Koppelbox).

Im 718 Cayman GT4 kommt noch das Sport Chrono Paket hinzu.



