Man kann über das Gold als Anlage denken, was man will. Eines können jedoch auch die größten Kritiker des gelben Metalls nicht bestreiten: Der Preis des Goldes steigt immer in jenen Zeiten besonders stark, in denen das Misstrauen wächst. Oder anders ausgedrückt: Wenn das Vertrauen in die Stabilität des Geldes zerrinnt, wird mehr Gold nachgefragt als in normalen Zeiten.

Gilt dies auch heute noch? Das ist die entscheidende Frage, die sich die Anleger zu allen Zeiten stellen müssen. Wer auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...