Bechtle machte es soeben vor, ist Varta der nächste? Bechtle liefert hervorragende Ergebnisse, aber der Kurs wurde mit vielen Empfehlungen in eine Traumhöhe geführt, die nicht zu vertreten ist. Anschließend kam die massive Korrektur. Sie hat bereits begonnen, Ende offen. Der neue Star heisst Varta mit einem ähnlichen Raketenverlauf des Kurses, mit hervorragenden Perspektiven aber überzogenen Einschätzungen nach gleichem Muster. Nicht hinterherlaufen, sondern die Korrektur abwarten! Das kann vielleicht etwas dauern, aber auf die letzten Prozente kommt es nicht an. Wer frühzeitig dabei war macht Kasse. Das ändert nichts an der hervorragenden Strategie des Großaktionärs.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info