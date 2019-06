PREOS Real Estate AG schließt Aufbau-Geschäftsjahr 2018 mit Konzerngewinn ab DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien PREOS Real Estate AG schließt Aufbau-Geschäftsjahr 2018 mit Konzerngewinn ab 18.06.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung PREOS Real Estate AG schließt Aufbau-Geschäftsjahr 2018 mit Konzerngewinn ab Leipzig, 18. Juni 2019 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat das Geschäftsjahr 2018 (1.4. - 31.12.) mit einem Konzerngewinn nach IFRS von 3,1 Mio. Euro abgeschlossen. Das Jahr stand im Zeichen der Neuausrichtung des Unternehmens als aktiver Immobilieninvestor und war entsprechend geprägt vom Aufbau von Strukturen und eines Startportfolios an Immobilien. Zum 31. Dezember 2018 summierte sich der Immobilienbestand von PREOS auf 10 Objekte in den Großräumen Düsseldorf/Köln, Frankfurt, Stuttgart und München, die ganz überwiegend erst im Dezember in den Besitz des Konzerns übergingen. Die annualisierten Mieteinnahmen belaufen sich auf 5,7 Mio. Euro und die durchschnittliche Restmietlaufzeit (WALT) des Portfolios lag zum Jahresultimo 2018 bei rd. 9,7 Jahren. Der Vorstand von PREOS stuft das Jahr 2018 als sehr zufriedenstellend ein und plant 2019 und darüber hinaus den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios, wobei auch die Nutzung von Verkaufsopportunitäten Teil der Unternehmensstrategie ist. Beim Ankauf von Gewerbeimmobilien liegt der Fokus unverändert auf Objekten in attraktiven städtischen Lagen in Deutschland, die ein deutliches Entwicklungs- und ein Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Der Geschäftsbericht für den PREOS-Konzern für das Jahr 2018 steht unter www.preos.de in der Investor Relations Sektion zum Download bereit. Über die PREOS Real Estate AG Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. Investor & Public Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-52 E-Mail: preos@edicto.de Disclaimer Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt. 18.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PREOS Real Estate AG Landsteinerstraße 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 261787790 E-Mail: info@preos.de Internet: www.preos.de ISIN: DE000A2LQ850 WKN: A2LQ85 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 826297 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 826297 18.06.2019 ISIN DE000A2LQ850 AXC0055 2019-06-18/09:00