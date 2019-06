FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter knapp behauptet zeigt sich der DAX-Future am Dienstag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Frühhandels. Der noch marktführende Juni-DAX fällt gegen 8.39 Uhr geringfügig um 14 auf 12.079,5 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.094 und das Tief bei 12.067,5 Punkten, umgesetzt worden sind lediglich rund 3.100 Kontrakte.

Händler sprechen von einem sehr ruhigen Geschäft innerhalb der jüngsten Handelsspanne. Auf Widerstand treffe der Future beim Hoch vom vergangenen Dienstag bei 12.224 Punkten. Unterstützt sei er an der 12.000er Marke. Die offenen Positionen an der Eurex deuten derzeit trotz des bevorstehenden Verfalls der Juni-Futures noch nicht auf einen Ausbruch hin, wie es am Markt heißt.

Im Blick stehen die Notenbanken, so die EZB mit einer Rede von Mario Draghi am Vormittag und die Fed mit ihrer geldpolitischen Sitzung am Dienstag und Mittwoch.

June 18, 2019 02:40 ET (06:40 GMT)

