IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Produktion der WKND!-Markenproduktlinie bereits im Vollbetrieb - Markteinführung im US-Bundesstaat Washington im Juli geplant

Auf den Markt kommen Pre-Rolls, Vape Pens & Cannagars der Marke wknd!

Vancouver, British Columbia (18. Juni 2019) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF) freut sich bekannt zu geben, dass die Produkte seiner Vorzeigemarke wknd! mittlerweile im Vollbetrieb produziert werden und die Vorbereitungen für die Markteinführung im Juli bereits angelaufen sind.

Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, eine wknd!-Markenproduktlinie für die Markteinführung in Washington zu entwickeln und zu produzieren. Die Prämisse war hier immer, dass die Produktlinie auch in anderen Bundesstaaten systematisch und nachhaltig replizierbar ist, erklärt Chris Backus, President und CEO von Weekend. Wir sind unseren Aktionären gegenüber verpflichtet, uns auf die Markteinführung unserer Produkte zu konzentrieren. Dabei wollen wir sicherstellen, dass wir Produkte von höchster Qualität herstellen, die einerseits das Interesse des Einzelhandels wecken und andererseits die Kunden begeistern und langfristig an uns binden.

Das Team von Weekend hat markenrechtlich geschützte Mischungen und Rezepturen für die Markenprodukte des Unternehmens - Pre-Rolls, Cannagars und Vape Pens - entwickelt. Jedes dieser Produkte wird in den drei Produktsorten Bliss, Now und Escape angeboten, um den Kunden ein Erzeugnis in gleichbleibend hoher Qualität zu garantieren. Nach eingehenden Recherchen zur Situation im Einzelhandel in Washington hat das Unternehmen für die Markteinführung drei Produkte ausgewählt, die jeweils in drei Produktsorten angeboten werden, um eine starke Marktpräsenz im Einzelhandel aufzubauen und eine entsprechende Dynamik für die weitere Expansion zu schaffen.

Wichtigste Fakten zur Produktion

- Für die Pre-Rolls der wknd!-Produktserie unter den Markennamen Bliss, Now und Escape werden nur hochwertige Stämme verwendet, um ein Produkt in gleichbleibend hoher Qualität zu garantieren. Sie werden in handelsüblichen High-5-Sammlerboxen aus Metall verpackt.

- Für die Cannagars der wknd!-Produktserie unter den Markennamen Bliss, Now und Escape werden nur hochwertige Stämme verwendet, um ein Produkt in gleichbleibend hoher Qualität zu garantieren. Ein differenziertes Produkt der Extraklasse für den Cannabiskenner.

- Die Vape Pens der wknd!-Produktserie unter den Markennamen Bliss, Now und Escape enthalten eine markenrechtlich geschützte Rezeptur, die Geschmack und Wirkung in gleichbleibender Qualität garantiert und in Zukunft auch in anderen Bundesstaaten replizierbar ist.

Herr Backus erklärt: Mit dieser Markteinführung werden mehrere Zwecke verfolgt. Erstens haben wir eine Markenproduktlinie entwickelt, um die Vorzeigemarke wknd! bekannt und beliebt zu machen. Zweitens wurde die Produktlinie mit Attributen und Rezepturen ausgestattet, bei denen eine entsprechende Konsistenz in der Herstellung im Sinne der Qualitätskontrolle und Replizierbarkeit in anderen Bundesstaaten gegeben ist. Drittens - und dies ist besonders wichtig - ist der US-Bundesstaat Washington in dieser Branche für seine effizienten Prozesse und Beziehungen bekannt. Deshalb entwickeln und testen wir sowohl unsere Produkte als auch unsere Prozesse hier auf ihre langfristigen Erfolgsaussichten und ihre Expandierbarkeit in weitere Bundesstaaten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Chris Backus, Interimistischer President & CEO, Director

Tel: 1 (236) 317-2812 - 1(888) 556-9656 (gebührenfrei)

E-Mail: IR@weekendunlimited.com

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited ist ein Unternehmen, das Lifestyle-Produkte auf Basis von Cannabis als Genussmittel herstellt. Das Unternehmen entwickelt Produkte in Premiumqualität, die überall und jederzeit für ein tolles Lebensgefühl sorgen. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie einem einzigartigen Unterhaltungs- und Bildungsformat (Weekend Live!) ist Weekend Unlimited bestens positioniert, um mit seinen Marken dem Produkt Cannabis als Genussmittel ein Gesicht zu geben. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.weekendunlimited.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47085

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47085&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA94856 V1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA94856V1094

AXC0060 2019-06-18/09:11