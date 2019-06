Am deutschen Aktienmarkt herrscht auch am Dienstag gespanntes Abwarten. Der Dax -0,09% wurde vor Xetra-Handelsbeginn in etwa auf Vortagsschlussniveau bei 12.082 Punkten taxiert. Der Leitindex hangelt sich seit einigen Tagen an der 50-Tage-Linie entlang, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend gilt. Sie verläuft aktuell bei 12.080 Dax-Punkten.Möglicherweise kommt aber bald wieder Schwung in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...