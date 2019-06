Die Gebote gegenüber der Gemeinschaftswährung bleiben erhalten und so konnte der EUR/USD zum Tageshoch in den Bereich der 1,1240 steigen. EUR/USD schaut auf Draghi, Daten Das Paar baute seinen Optimismus mit der ersten Wochenhälfte aus und so konnte es sich vom Montag 1,1200 Tief lösen, während der Verkaufsdruck gegenüber dem Dollar zunahm. Die US-China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...