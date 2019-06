Nach mehreren Tagen eines eher lethargischen Handels herrscht wieder Dynamik am Aktienmarkt. Überraschend ist die Entwicklung am Ölmarkt.

Der deutsche Leitindex verliert in den ersten Handelsminuten deutlich und fällt zur Eröffnung 0,7 Prozent auf 12.007 Punkte. Gestern schloss der deutsche Leitindex bei 12.085 Punkten und einem Minus von 0,09 Prozent.

Damit kommt kurzfristig eine neue Dynamik in den Handel. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug die Spanne lediglich 178 Punkte. Das Hoch vom Dienstag vergangener Woche beträgt 12.227 Zähler, am Freitag rutschte der Index kurzzeitig auf 12.049 Punkte ab.

Die Anlegerstimmung gibt aber derzeit keinen Aufschluss, in welche Richtung sich der Dax in den kommenden Handelstagen entwickeln könnte. Stephan Heibel, der die Handesblattumfrage Dax-Sentiment auswertet, glaubt zwar, dass diese Woche erst einmal eine kleine Korrektur erfolgen könnte. Doch Entwicklungen in die eine oder andere Richtung an den Aktienmärkten dürften schon bald wieder ausgeglichen werden.

Der entscheidende Handelstag in dieser Woche dürfte aber erst der Donnerstag sein, wenn die Zinsentscheidung in den USA verarbeitet wird. Die US-Notenbank beginnt am heutigen Dienstag mit ihrer Sitzung, am morgigen Mittwochabend folgt die Pressekonferenz, bei der die Entscheidung bekanntgegeben wird. "Um den wirtschaftlichen Schaden des Handelskriegs abzumildern, muss die Fed in die Bresche springen und die Zinsen senken", fordert Manfred Schlumberger vom Vermögensverwalter Starcapital.

Eine erste Senkung erwarten manche Analysten zwar erst im Juli, doch es soll morgen Signale geben, die Senkung einzuleiten. Bis zum Jahresende rechnen Investoren mit drei Kürzungen, wie Experte Seema Shah vom Asset-Manager Principal Global Investors feststellt. "Das sind hohe Erwartungen", glaubt er. Und so bergen die Sitzungen der Fed sowohl am morgigen Mittwoch als auch in den kommenden Monaten hohes Enttäuschungspotenzial.

Die Investoren preisen am Ölmarkt bislang noch keinen Konflikt am Golf ein - obwohl die Lage weiter eskaliert. Die US-Regierung sieht ihre Interessen in der Region bedroht - und entsendet 1000 weitere Soldaten. Doch ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wird zu 60,60 Dollar gehandelt, ein Minis von 0,6 Prozent gegenüber dem Vortag.

Wie groß aber die Unsicherheit ist, zeigte sich vergangene Woche: Nach der Tanker-Attacke kletterte der Ölpreis innerhalb weniger Stunden um mehr als vier Prozent. Gehen die Attacken auf Tanker in der Straße von Hormus weiter, ...

