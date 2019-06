Trustonic, Rubean und CCV arbeiten zusammen an Mobile-Point-of-Sale-Lösung DGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung Trustonic, Rubean und CCV arbeiten zusammen an Mobile-Point-of-Sale-Lösung 18.06.2019 / 09:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Trustonic, Rubean und CCV arbeiten zusammen an Mobile-Point-of-Sale-Lösung - Höhere Transaktionsbeträge auf handelsüblichen Smartphones durch sichere Eingabe der Kundenkarten-PIN - Kleineren Händlern und Gewerbetreibenden wird kostengünstigere mobile Annahme von Geldbeträgen ermöglicht - Nutzung der Trustonic Application Protection (TAP) Plattform München / Cambridge, den 18. Juni 2019 - Mobile Security Marktführer Trustonic gibt heute die Partnerschaft mit der Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), einem etablierten, auf Mobile Security fokussierten FinTech, und CCV, einem führenden Europäischen Bezahllösungsanbieter, bekannt. Gemeinsam wird eine mobile Point-of-Sale (mPOS) Lösung entwickelt, die höhere Transaktionsbeträge akzeptiert. Dies wird durch die hardware-geschützte Eingabe der Kundenkarten-PIN auf handelsüblichen Smartphones ermöglicht. Die Nutzung eines Smartphones als mPOS Terminal ermöglicht kleineren Händlern und Gewerbetreibenden auf teure Bezahlakzeptanz-Hardware (mobile Terminals) zu verzichten und dennoch sicher und einfach bargeldlose Bezahlmethoden zu akzeptieren. Netzbetreiber und Lösungsanbieter können entsprechend auch auf die Anschaffungs- und Instandhaltungskosten von traditionellen POS Terminals verzichten. Dadurch dass sich Smartphone-Apps einfach um neue Funktionen erweitern lassen, können innovative, digitale Marketing- und Kundenbindungsprogramme schneller in den Markt gebracht und im Handel eingesetzt werden. Die Trustonic Application Protection (TAP) Plattform schützt den sicherheitskritischen Code, Daten und Prozesse von mobilen Anwendungen in einer besonders gesicherten Umgebung. Diese erneuert sich über die Lebensdauer einer App laufend selbst und nutzt die am meisten fortgeschrittene Hardware- und Software-Technologie auf Smartphones. Die Plattform beinhaltet Trustonic's Trusted User Interface (TUI), die die sensitive Eingabe und Anzeige am Bildschirm schützt, wie zum Beispiel die Eingabe einer Kundenkarten-PIN. Das TAP Entwicklungs-Toolkit vereinfacht die Entwicklung und den Einsatz von gesicherten Apps und bietet angepasst an das Endgerät den höchstmöglichen Schutz. Mit Hilfe der CCV Server Plattform acCEPT können über eine App sowohl die Payment-Logik als auch sicherheitskritische Elemente auf Smartphones abgebildet werden, wobei der Bezahlprozess hauptsächlich in der PCI-DSS geschützten Cloud stattfindet. Rubean schützt, personalisiert und überwacht den CCV Payment-Client auf dem Smartphone unter Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der Kreditkartenorganisationen. TAP, ein wichtiger Teil in der Rubean Infrastruktur, schützt die Eingabe der Kundenkarten-PINs und ermöglicht damit höhere Transaktionsbeträge, was einen entsprechenden Mehrwert für Händler und Konsumenten bedeutet. Ben Cade, Trustonic's CEO, sagt: "Smartphones anstelle der eigenen Karte zum Bezahlen zu verwenden ist unter Konsumenten schon weit verbreitet und das gleiche Smartphone als kontaktloses, mobiles Bezahlakzeptanz-Terminal für Händler zu verwenden, ist eine der spannendsten und bedeutendsten Trends in der Welt des Bezahlens. Ein TUI, das von einem hardware-basierten Trusted Execution Environment geschützt wird, gilt gemeinhin als Best Practice für App-basierte mPOS Terminals und TAP hilft Entwicklern dieses Ziel zu erreichen. Eine derart austarierte Sicherheit bringt ein vereinfachtes, reichhaltigeres und kürzeres Nutzererlebnis mit sich. Wir werden Rubean und CCV darin unterstützen eine hardware-geschützte PhonePOS Lösung zu entwickeln und sie auf einigen der weltweit größten Smartphone Marken auszurollen." Hermann Geupel, CEO der Rubean AG, fügt hinzu: "Die größten Kartenorganisationen unterstützen seit 2017 das Konzept eines rein Smartphone basierten Bezahlterminals. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Nachfrage durch Banken und Handel planen Rubean und CCV in Europa die Markteinführung eines rein Smartphone basierten Bezahlterminals mit Karten-PIN Eingabe, getragen von verschiedenen Kartennetzwerken und Partnern. Trustonic's TAP Toolkit bietet uns die fortschrittlichste und sicherste Nutzerschnittstelle zur Eingabe einer Karten-PIN auf handelsüblichen Smartphones." Weitere Informationen zu TAP finden Sie auf www.trustonic.com, zu PhonePOS auf www.rubean.com und zu Zahlungssystemen auf www.ccv.eu. Über Trustonic Trustonic verfolgt das Ziel, intelligente Geräte und Apps mit der bestmöglichen Sicherheit auszurüsten und App- und iOT Entwicklern die Möglichkeit zu geben, einfache, schnelle und sichere Lösungen zu liefern. Die hardware-gestützte Sicherheitsplattform von Trustonic ist in mehr als 1,7 Mrd. Endgeräten, einschließlich denen von Samsung, vivo, OPPO, Xiaomi, Meizu und LG verankert. Trustonic's Mobile App Schutz sichert kritische Apps von Banken, FinTechs, Zahlungsdienstleistern, Krypto-Währungs-Plattformen, Automobilherstellern, mobilen Netzwerkbetreibern und Regierungsorganisationen, einschließlich Samsung Pay, Alipay, WeChat Pay and VW. Trustonic ist ein Unternehmen, das 2012 von Arm und Gemalto gegründet wurde. www.trustonic.com | Twitter | LinkedIn Beckie Richardson +44 113 350 1922 beckie@iseepr.co.uk Über Rubean Die Rubean AG ist seit 20 Jahren als Softwarehersteller im Finanzsektor etabliert. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und der Schweiz. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die Bezahlakzeptanzlösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen CCV entstanden ist und in 2019 auf den Markt kommt, und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet. www.rubean.com Über CCV CCV entwickelt und vertreibt elektronische Bezahllösungen in Deutschland, Benelux und der Schweiz. Mit umfassendem technischen Know-how aus mehr als 20 Jahren Paymententwicklung sind wir der ideale Partner für den Filialeinzelhandel ebenso wie für inhabergeführte Unternehmen, die wir durch unsere markt- und kundennahe Philosophie mit individuellen Lösungen unterstützen. Innovative und gleichzeitig zuverlässige Bezahl- und Softwarelösungen bilden das Herzstück unserer Organisation: Für den stationären und mobilen Handel, für e- und m-Commerce und den Bereich Self-Service. Wir ermöglichen sichere und schnelle Zahlungen an jedem Point-of-Interaction und arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern stets an Innovationen, die wir mit ganzheitlichem Blick auf die Belange des Handels entwickeln. Neue Impulse für Ihr Geschäftsleben, einfache Systeme mit vielen Mehrwerten und die langfristige Bindung Ihrer zufriedenen Kunden - das ermöglichen unsere Omni-Channel-Lösungen für Handel, Gewerbe und Dienstleister. 