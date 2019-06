Der österreichische Mautsystemkonzern Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre ebenfalls 1,50 Euro. Beim derzeitigen Börsenkurs von 34,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,36 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 10. September 2019 statt. Ex-Tag für die Dividende ist der ...

