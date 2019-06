Sonoro Metals Corp. plant Privatplatzierung in Höhe von 750.000 Dollar DGAP-News: Sonoro Metals Corp. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Sonoro Metals Corp. plant Privatplatzierung in Höhe von 750.000 Dollar 18.06.2019 / 09:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Diese Pressemitteilung, die nach geltendem kanadischem Recht vorgeschrieben ist, ist nicht für die Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder die Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt Sonoro plant Privatplatzierung in Höhe von 750.000 Dollar VANCOUVER, Kanada, 17. Juni 2019, Sonoro Metals Corp., (TSXV: SMO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP), ("Sonoro" und "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht durch einen Broker vermittelte Privatplatzierung von bis zu 4.167.000 Einheiten (die "Einheiten") zum Preis von 0,18 C$ je Einheit an, mit Gesamteinnahmen von bis zu 750.060 C$ (das "Angebot"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Stammaktien-Optionsscheins (jeder ganze Optionsschein ein "Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie von Sonoro zu einem Ausübungspreis von 0,27 C$ je Aktie während des auf das Ende des Angebots folgenden Jahres. Das Unternehmen kann für einen Teil des Angebots einen Finderlohn oder eine Provision zahlen. Direktoren, Organmitglieder und Insider können sich an dem Angebot beteiligen. Eine solche Beteiligung gilt als "Transaktion mit einer nahestehenden Partei" im Sinne der TSX Venture Exchange Policy 5.9 und des Multilateral Instrument 61-101 ("MI 61-101"). Das Unternehmen beabsichtigt, von den Befreiungen von der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre des MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1) des MI 61-101 enthalten sind, in Bezug auf eine solche Beteiligung nahestehender Parteien Gebrauch zu machen. Die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung werden von Sonoro in erster Linie verwendet, um das laufende Phase-II-Bohrprogramm abzuschließen und den Start eines Phase-III-Bohrprogramms für das Projekt Cerro Caliche in Sonora (Mexiko) zu finanzieren. Es werden auch Mittel für die Beauftragung von Vorstudien bereitgestellt, die für die Erstellung einer Studie nach NI 43-101 notwendig sind, um die Machbarkeit der Entwicklung eines Haufenlaugungsverfahrens auf Cerro Caliche zu bewerten. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ende der Platzierung. Die Kapitalerhöhung bedarf noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Über Sonoro Metals Corp. Sonoro Metals Corp. ist ein börsennotiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von sich in der Explorationsphase befindlichen Edelmetallliegenschaften im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die sehr erfahrenen Betriebs- und Managementteams können Erfolge bei der Entdeckung und Entwicklung von Rohstofflagerstätten vorweisen. Im Auftrag des Board von SONORO METALS CORP. Kenneth MacLeod President & CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sonoro Metals Corp. - Corporate Communications Bill Campbell Tel. (604) 565-5609 bill@sonorometals.com Im deutschsprachigen Raum AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss eines Angebots und die Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot für die weitere Exploration des Projekts Cerro Caliche des Unternehmens. Wenn das Unternehmen auch überzeugt ist, dass diese Aussagen angemessen sind, kann es keine Versicherung abgeben, dass sich diese Erwartungen als korrekt erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind; sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, gekennzeichnet durch die Ausdrücke "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projektiert", "zielt", "potenziell", "Ziel", "Zielsetzung", "prospektiv" usw., oder durch Formulierungen, nach denen Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", oder es handelt sich um Aussagen, die sich naturgemäß auf künftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen warnt, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt beruhen, zu dem sie gemacht werden, und dass sie mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Daher kann es keine Sicherheit geben, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse können wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen vorhergesagt werden. Soweit es nicht vom geltenden Wertpapierrecht und den Grundsätzen der TSX Venture Exchange vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Faktoren, die dazu führen können, dass künftige Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem das Unvermögen des Unternehmens, ausreichende Zeichnungen zu erhalten, um das Angebot abzuschließen, das Risiko von Unfällen und andere Risiken, die mit der Exploration von Mineralien verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren trifft, und die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Genehmigungen und andere staatliche Freigaben zu erhalten, die notwendig sind, um die Explorationspläne des Unternehmens umzusetzen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder gesetzlicher Änderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen seine Geschäftstätigkeiten ausübt, die die Geschäftstätigkeiten und Perspektiven des Unternehmens stören könnten. Dem Leser wird dringend geraten, die Berichte des Unternehmens hinzuzuziehen, die über das Canadian Securities Administrators' System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zur Verfügung stehen, und eine vollständigere Analyse dieser Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen durchzuführen. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT KEIN VERKAUFSANGEBOT UND KEINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES KAUFANGEBOTS DAR UND ES WERDEN KEINE WERTPAPIERE DES UNTERNEHMENS IN GERICHTSBARKEITEN VERKAUFT, IN DENEN DIE AUFFORDERUNG ODER DER VERKAUF VOR DER REGISTRIERUNG ODER QUALIFIZIERUNG NACH DEM WERTPAPIERRECHT DIESER GERICHTSBARKEIT RECHTSWIDRIG WÄRE. 18.06.2019 ISIN CA83569F2044