Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat über die Klage Österreichs gegen die deutsche Pkw-Maut ("Infrastrukturabgabe") entschieden und kommt zum Schluss, dass die deutsche Vignette für die Benutzung von Bundesfernstraßen durch Personenkraftwagen gegen das Unionsrecht verstößt. Diese Abgabe sei diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liege, so die Begründung. Betroffen davon ist die heimische Kapsch TrafficCom die gemeinsam mit CTS Eventim den Auftrag für das Projekt erhalten hat. Die Kapsch-Aktie gibt am Vormittag nach. In seinem heutigen Urteil stellt der Gerichtshof fest, dass die Infrastrukturabgabe in Verbindung mit ...

