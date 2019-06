In der Nacht zum Dienstag stieg der Bitcoin-Kurs in Richtung der Marke von 10'000 US-Dollar. In der Spitze wurden 9'477 Dollar erreicht und damit ein neuer Höchststand seit Mai 2018. Seit etwa zwei Monaten befindet sich die Digitalwährung im Höhenflug und hat seitdem rund 130 Prozent an Wert gewonnen.AnzeigeDer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...