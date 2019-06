Das branchenweit erste proprietäre doppelt rotierende Polygon Design bietet die sicherste und zuverlässigste verfügbare Erkennung, während die bildähnliche Auflösung und die Langstreckenfähigkeit erhalten bleiben

Innovusion Inc., der weltweit führende Hersteller von innovativen hybriden Solid State LiDAR-Systemen für Fahrzeugsicherheitsanwendungen, gab die Verfügbarkeit seines Cheetah-Systems bekannt. Basierend auf seiner innovativen optischen Architektur mit rotierendem Polygon hat Innovusion proprietäre Erkennungselektronik, fortschrittliche Optik und ausgeklügelte Softwarealgorithmen zu einem System verschmolzen, das in der Langstrecken- und hochauflösenden LiDAR-Fahrzeugmobilitätssystemindustrie seinesgleichen sucht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190618005061/de/

Innovusion's Cheetah long-distance LiDAR System...the safest in the mobility safety industry (Graphic: Business Wire)

Intelligente Architektur, optimiertes Optikdesign und integrierte optische Pfade führen zu einer schnellen Fertigung, Skalierbarkeit in die Automobilproduktion und niedrigeren Kosten. Die Fähigkeit, eine Erkennungsreichweite von 200 Metern bei Objekten mit 10 Reflektivität und einer deutlichen Erkennung von Objekten bis 280 Metern bereitzustellen, bietet die beste und fortschrittlichste Benachrichtigung, die heute verfügbar ist und schafft mehr Reaktionszeit für das Fahrzeug, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen, was zu einer optimalen Sicherheitsleistung führt. Das System erreicht durch seine hohe Anzahl an vertikalen und horizontalen Abtastlinien über das gesamte Sichtfeld eine bildähnliche Darstellung. Jedes Objekt wird durch eine besonders dichte Punktwolke dargestellt, was zu optimaler Sicherheit führt, da wichtige Objekte im Sichtfeld nicht übersehen werden können. Aufgrund der außergewöhnlichen Bildqualität von Cheetah ist seine Punktwolke besonders geeignet, um mit Kameradaten auf Pixelebene zu fusionieren und einen reichen Datensatz zu erzeugen, der zu einer bahnbrechend zuverlässigen Objekterkennung und -klassifizierung führt. Aufgrund ihrer überlegenen Leistung, die durch den innovativen rotierenden Polygonansatz, die einzigartige Erkennungselektronik und die proprietären Algorithmen ermöglicht wird, ist die Cheetah-Plattform ideal für Sicherheitssystemarchitekten als Hauptwahrnehmungssensor für L3+ autonome Fahrzeuge, wodurch die Notwendigkeit von mehreren LiDAR-Systemen reduziert wird.

Zu den wichtigsten Merkmalen des Cheetah-Systems gehört eine Bildschirmauflösung von 300 vertikalen Pixeln bei gleichzeitiger Einhaltung einer Bildrate von 10Hz. Die bildähnliche Auflösung wird durch die 0,13-Grad-Auflösung über das 40-Grad vertikale FOV (Blickfeld) und die 0,14-Grad-Auflösung über das 100-Grad horizontale FOV (Blickfeld) erreicht. Aufgrund der effizienten rotierenden Polygonarchitektur verlangt Cheetah unter 40W und ist damit das energieeffizienteste System aller derzeit verfügbaren Hochleistungs-LiDARs. Die Cheetah LiDAR-Plattform ist miniaturisiert und robust mit Abmessungen des Sensorkopfes von 112 mm (H) x 145 mm (B) x 105 mm (T), mit einer Roadmap zur wesentlichen Reduzierung des zukünftigen Footprints und Formfaktors.

Dr. Junwei Bao, CEO von Innovusion, sagte: "Unsere Technologiestrategie bestand darin, die Cheetah-Plattform mit einer sinnvollen Kombination aus ausgereifter, industrieerprobter Technologie in Kombination mit innovativer, hauseigener Optik und Systemkompetenz zu schaffen, um das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Herstellbarkeit der resultierenden Lösung zu optimieren. Unser Team von innovativen und hochqualifizierten Designern für optische Präzisionssysteme hat die branchenweit erste hochleistungsfähige polygonbasierte Lösung in Bildqualität entwickelt, die robust genug für die anspruchsvollen Anforderungen der Automobilindustrie ist. Wir wussten schon früh, dass wir 1550 nm Laser in Kombination mit einem Polygon mit großer Blende einsetzen mussten, um den bestmöglichen Abstand und die bestmögliche Auflösung zu erreichen und so die Zuverlässigkeit und Sicherheit zu maximieren. Wir glauben, dass Cheetah bildähnliche Bilder und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der heutigen Branche liefert und sind davon überzeugt, dass es zu seiner raschen Einführung auf dem Markt führen wird."

Zu den Anwendungen gehören Fahrzeugsicherheitssysteme, autonome Fahrzeugsysteme und V2X (Vehicle-to-Everything) für Pkw, Lkw, Busse, Züge und Geländewagen.

Der Einzelpreis beträgt 35.000 USD für kleine Mengen.

ÜBER INNOVUSION

Das Privatunternehmen Innovusion Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Altos, Kalifornien. Es ist weltweit führend bei LiDAR (Light Detection and Ranging)-Systemen in Bezug auf Bildqualität und große Entfernung. Das erste Produkt, Cheetah, nutzt sein patentiertes, innovatives, zuverlässiges, doppelt rotierendes Polygon-Design, das die weltweit sicherste Lösung für autonome Antriebssysteme der Stufe 3+ für Fahrzeugmobilitätsanwendungen ermöglicht. Es hat seine A-Runde-Finanzierung in Höhe von 30 Mio. USD im Sommer 2018 erfolgreich abgeschlossen. Bitte besuchen Sie uns im Internet unter www.innovusion.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190618005061/de/

Contacts:

Herr Steve Ehrsam

Innovusion Inc.

Tel: +1 408 464 0253

E-Mail: steve.ehrsam@innovusion.com