Kyoshin Paper and Package, einer der führenden Verpackungsdrucker in Japan, hat sich für eine Heidelberg Primefire 106 als nächste Digitaldruckmaschine entschieden, um sein Web-to-Pack-Geschäft über das traditionelle Verpackungsgeschäft hinaus auszubauen.Im April 2019 wurde der Vertrag über die erste Primefire 106 in Japan unterzeichnet. Heidelberger Druckmaschinen (Heidelberg) soll das Digitaldrucksystem im Sommer dieses Jahres im neuen Werk von Kyoshin Paper und Package in Kanto installieren.Kyoshin Paper and Package wurde 1948 in Kobe, Japan, gegründet. Seitdem ist der Verpackungsdienstleister ...

