Ein nachhaltiges Qualitätsmanagement für Daten hilft in dreierlei Hinsicht: Es bewahrt vor kostspieligen Fehlern, erhöht das Vertrauen in die eigenen Daten und ermöglicht bessere Entscheidungen. Vor allem aber helfen richtig gemanagte Daten, Prozesse zu digitalisieren. Das Qualitätsmanagement für Stamm- und Bewegungsdaten ist daher in die Liga der Top-Themen für den Mittelstand aufgestiegen.

Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit ihre Datenqualität jedoch vernachlässigt, aus unterschiedlichen Gründen. Dass ihre ERP-Systeme dadurch nur suboptimal performen, war ihnen nicht bewusst oder die Verantwortlichen nahmen das billigend in Kauf. Mit der Digitalisierung der Prozesse und dem rasanten Aufstieg von Künstlicher Intelligenz (KI) werden die Risiken nicht geringer. Denn eine schlechte Datenqualität beeinflusst auch bei KI-Systemen wie selbstlernenden Maschinen deren Effizienz und Ergebnis. Für viele Unternehmen wird es daher Zeit, aktiv zu werden.

Lesetipp: Warum es kein Recht auf Daten gibt und wieso der Gesetzgeber das so will.

Fakten-Check: Daten-Silo oder Gruft

Der ERP-Hersteller Proalpha rät, Daten einem siebenstufigen Leistungstest zu unterziehen - eigene Datensilos genauso wie die Informationen aus anderen Quellen, etwa von Wirtschaftsauskunfteien und anderen Drittanbietern. Die entscheidenden Performanceparameter sind:

Vollständigkeit

Je digitalisierter Abläufe werden, umso wichtiger ist es, dass sämtliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...