Pünktlich zur Eröffnung der Altenheim EXPO 2019 liegen die Ergebnisse der Konzertierten Aktion Pflege auf dem Tisch: Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Pflege sollen sich spürbar verbessern. Pflegekräfte sollen künftig bundesweit nach Tarif bezahlt werden, die Anwerbung ausländischer Fachkräfte beschleunigt und die Zahl der Azubis und Ausbildungsbetriebe bis 2023 um zehn Prozent gesteigert werden.



Gute Nachrichten. Doch wer soll das bezahlen? Die finanzielle Belastung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen ist bereits an der Schmerzgrenze. Steigt die Belastung weiter? Wird Pflege zum Armutsrisiko? Wer schultert die finanzielle Mehrbelastung: die Pflegeunternehmen, die Pflegeversicherung, die Steuerzahler?



Wir laden Sie herzlich ein, diese Fragen im Rahmen der Pressekonferenz der Altenheim EXPO mit unseren Gesprächspartnern zu erörtern.



Dienstag, 25. Juni 2019 11.30 - 12.15 Uhr Hotel Estrel Raum Straßburg Sonnenallee 225, 12057 Berlin



Ihre Gesprächspartner sind:



Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär und Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, Berlin Herbert Mauel, Geschäftsführer vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Berlin Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Ev. Heimstiftung, Stuttgart Dr. Manfred Stegger, Geschäftsführer Pflegeschutzbund BIVA, Bonn Steve Schrader, Chefredakteur Altenheim und CAREkonkret, Vincentz Network



Vor der Pressekonferenz wird die Altenheim EXPO in Saal A/B unweit von Raum Straßburg eröffnet - unter anderem mit der Podiumsdiskussion "Politik trifft Praxis". Sie sind herzlich eingeladen, bereits an der Eröffnung der Altenheim EXPO 2019 ab 10 Uhr teilzunehmen.



