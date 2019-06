FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DERWENT LONDON TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL W.') - TARGET 3000(2900)P - BARCLAYS CUTS HOMESERVE TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1320 (982) P - BARCLAYS CUTS INTERCON. HOTELS TO 'UNDERWEIGHT'('EQUAL W.') TARGET 4400(4737)P - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 395 (380) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ACACIA MINING TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 224 (214) PENCE - CITIGROUP CUTS EVRAZ TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 530 (611) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS EXPERIAN TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2360 (2250) P - JEFFERIES CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 360 (370) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4400 (4300) PENCE - 'OUTPERFORM'



