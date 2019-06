Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Allschwil/Basel (pts016/18.06.2019/11:00) - Unsere Partnerschaft mit CELUM ist eine Erfolgsgeschichte. brix cross media hat als Preferred Business und Implementation Partner In den letzten 10 Jahren über 50 Kunden vom Einsatz der modernen Digital-Asset-Management-Lösung begeistert. Wir konnten CELUM DAM bei unseren Kunden erfolgreich im Marketing, Content- und Brandmanagement implementieren. Gemeinsam mit CELUM haben wir uns permanent weiterentwickelt und sind tief in die Materie eingestiegen. Unsere Software Engineers haben über 40 Extensions und Connectoren entwickelt, damit CELUM DAM in jede Umgebung integriert und um nützliche Funktionalitäten erweitert werden kann. Viele unserer Connectoren sind auf dem CELUM Marketplace verfügbar und unsere Webportal-Lösung brix:anura wird von CELUM als ContentLand vertrieben. Auch nach 10 Jahren sind wir begeistert und werden weiterhin unser Wissen und unsere Kompetenzen einsetzen, damit unsere Kunden von einem modernen Digital Asset Management profitieren können. Neue Connectoren sind in Entwicklung, unter anderem die Integration unserer smarten Schweizer Web-to-Print-Lösung brix:papilio. (Ende) Aussender: brix cross media Ansprechpartner: Roland Kannappel Tel.: +41 61 485 95 07 E-Mail: roland.kannappel@brix.ch Website: www.brix.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190618016

