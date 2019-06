Eine Umschulung auf einen völlig neuen Beruf kann aus unterschiedlichsten Gründen nötig sein. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, welche Berufsfelder sich auch finanziell lohnen.

Eine Umschulung kann ein Weg aus einer beruflichen Sackgasse sein. Unterforderung, Unzufriedenheit mit Aufgaben oder Gehalt, Arbeitslosigkeit oder die Erwartung, dass der eigene Beruf früher oder später wegen der Digitalisierung nicht mehr gebraucht wird, können Gründe sein, einen neuen Weg einzuschlagen. Manche Berufstätige müssen auch aus gesundheitlichen Gründen ihren alten Beruf hinter sich lassen.

Doch in welche Richtung lohnt sich eine Umschulung, die letztlich eine verkürzte neue Berufsausbildung ist? Gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit hat die Karrierewebseite Gehalt.de die zehn am häufigsten gewählten Umschulungen analysiert. Dabei ging es um die Beliebtheit der Berufe und die jeweilige Gehaltsentwicklung. Ausgewertet wurden rund 18.500 Datensätze.

Um es vorwegzunehmen: Das am häufigsten gewählte Berufsfeld ist nicht das, wo die Umschüler hinterher am meisten verdienen. Mit rund 17 Prozent sind Umschulungen im nicht-medizinischen Gesundheitswesen am gefragtesten. Beispielberuf für diesen Bereich ist die Altenpflege. Das Einstiegsgehalt beträgt allerdings nur 28.200 Euro pro Jahr. Hierbei handelt es sich um den Medianwert, das heißt, die Hälfte der Berufstätigen in diesem Bereich verdient weniger, die Hälfte mehr. Die Steigerung mit zunehmenden Berufsjahren fällt gering aus: Um die 3000 Euro pro Jahr sind zusätzlich drin - also 250 Euro pro Monat brutto.

Häufig gewählt, aber ebenfalls kein Berufsfeld zum reich werden ist alles rund um Unternehmensführung und -organisation, zum Beispiel Bürokaufmann/-frau. 13 Prozent der Umschüler entschieden sich für diese Richtung. Das Median-Einstiegsgehalt für einen Bürokaufmann beträgt rund 26.600 Euro pro Jahr. Nach neun Jahren im Beruf können es um die 32.000 Euro pro Jahr werden.8,2 Prozent der Umschüler entschieden sich für ...

