Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Stark wie ihre Gallier, schnell wie ihre Cowboys, waghalsig wie ihre Enten, gewieft wie ihre Mäuse: Seit 30 Jahren reitet die Egmont Comic Collection mit den Flaggschiffen Asterix, Disney und Lucky Luke auf der Welle des maximalen Comic-Vergnügens. Diese generationenübergreifenden Klassiker gehören in jede Familie und in jedes Sammlerrefugium. Kreativität, Energie und Leidenschaft sind die Zutaten des Erfolgsrezepts einer seit drei Jahrzehnten währenden Verlagshistorie.



Zu den Standbeinen der Comic Collection gehören Parodien, angefangen beim cineastischen Guide "Entenhausener Filmklassiker" über Nachschlagewerke wie das "Ducktionary" bis zum "EGB - Entenhausener Gesetzbuch", genauso wie die Asterix-Mundart-Reihe. Editorial Director Wolf Stegmaier schwört auf prominente Übersetzer: "Viele Comedians brennen geradezu dafür, die Asterix-Geschichten in ihren Dialekt zu übersetzen, und wir freuen uns über ihre Strahlkraft. Auch so gewinnen wir eine neue und beständige Leserschaft. Für August freuen wir uns auf das neue Ruhrdeutsch-Album "Voll auffe Omme!" von Hennes Bender."



Ebenso prominente Co-Autorenschaft findet sich in Disneys "Finde deine innere Ente": Comedy-Coach Christian Eisert vermittelt darin duck'sche Lebensweisheiten mit einem großen Funken Wahrheit und einer gewaltigen Prise Humor.



Prominente Glückwünsche zum 90. heimste 2018 Micky Maus in seinem Jubiläumsband von TV- und Show-Größen wie Hella von Sinnen, Sascha Grammel und den Ehrlich Brothers ein. In diesem Jahr wird der Mäuserich erneut geehrt: Zu dem Disney "All Stars"-Album tragen 50 zeichnerische Größen ihre Interpretationen der berühmten Maus bei, darunter drei deutsche Comickünstler (Flix, Wüstefeld und Ulf K.).



Eine verlegerische Heimat in langer Tradition bietet die Egmont Comic Collection ebenfalls Klassikern wie Garfield, Der Rote Korsar, Alix, "Hägar - Der Schreckliche" und Blueberry. Mit dessen neuer Gesamtausgabe und anderen exklusiven Sammlerprodukte wie großformatige Hommagen und Coffee-Table-Books aus vielen unserer Comic-Universen begeistern wir unsere anspruchsvolle Leserschaft.



Der Höhepunkt des Comicjahres 2019 ist zweifelsohne der neue Asterix-Band "Die Tochter des Vercingetorix", der am 24.10. mit einer deutschen Startauflage von 1,5 Millionen Exemplaren erscheint.



Besuchen Sie uns gerne auf dem kurz bevorstehenden Comicfestival in München (20.-23.06.2019).



Für Fragen zum Programm der Egmont Comic Collection und bei Interviewwünschen mit unserem Editorial Director Wolf Stegmaier wenden sich gerne an:



OTS: Egmont Ehapa Media GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8146 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8146.rss2



Pressekontakt: Maria Schreier Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Egmont Comic Collection Tel. +49 (0)30/ 24 00 81 34 E-Mail m.schreier@egmont.de