YOC AG: mit Umsatzanstieg in Höhe von 25 bis 30 % im Q2 / 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum DGAP-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Quartals-/Zwischenmitteilung YOC AG: mit Umsatzanstieg in Höhe von 25 bis 30 % im Q2 / 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 18.06.2019 / 11:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 YOC AG mit Umsatzanstieg in Höhe von 25 bis 30 % im Q2 / 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum Berlin, 18. Juni 2019, 11:10 MEZ Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735) wird nach vorläufigen Berechnungen im zweiten Quartal 2019 einen Umsatz auf Gruppenebene in Höhe von voraussichtlich 3,8 Mio. EUR bis 3,9 Mio. EUR (Q2/2018: 3,0 Mio. EUR) erzielen. Gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres entspricht dies einem voraussichtlichen Wachstum in Höhe von ca. 25 bis 30 %. Insbesondere die im Geschäftsjahr 2018 in den Markt eingeführte proprietäre Technologieplattform VIS.X trug mit kontinuierlich wachsenden Umsatzanteilen zu dieser Umsatzentwicklung bei. Aus dieser positiven Entwicklung resultiert ein Wachstum im ersten Halbjahr 2019 in Höhe von voraussichtlich 15 bis 20 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. In Konsequenz dessen wird sich das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)* im zweiten Quartal 2019 voraussichtlich um bis zu 0,4 Mio. EUR auf rund 0,1 Mio. EUR verbessern (Q2/2018: -0,3 Mio. EUR). Im Hinblick auf das Gesamtjahr 2019 bestätigt das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt den Gesamtjahresausblick mit einem Umsatz bis zu 16,5 Mio. EUR und einer weiteren Verbesserung des operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 0,2 Mio. EUR bis zu 0,5 Mio. EUR. Die Kennzahlen für das zweite Quartal 2019 sind vorläufig und ungeprüft. Der Halbjahresfinanzbericht 2019 der YOC AG mit den endgültigen Finanzzahlen wird planmäßig am 21. August 2019 veröffentlicht. * EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum Geschäftsjahr 2018 (erhältlich unter https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/) Mitteilende Person: Dirk-Hilmar Kraus, Vorstand Kontakt YOC AG Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin / Deutschland Tel.: +49-30-726162-322 Fax: +49-30-726162-222 ir@yoc.com 18.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: ir@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 826569 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 826569 18.06.2019 CET/CEST ISIN DE0005932735 AXC0127 2019-06-18/11:45