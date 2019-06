Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit vor der FED-Sitzung am Mittwoch ließ am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart keine großen Sprünge zu, so die Analysten der Nord LB. DAX -0,09%, MDAX +0,19%, TecDAX unverändert Der starke Preiswettbewerb in Europa mache der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) zu schaffen: Nach einer Gewinnwarnung falle der Kurs der Airline-Aktie wie ein Stein vom Himmel: -11,62%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...