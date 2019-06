Russland reagiert besorgt auf US-Pläne, weitere Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden. "Dies bereitet uns große Sorgen", sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. "Und das allein schon der Tatsache wegen, dass eine starke Konzentration von Kräften und Mitteln das Risiko eines Zusammenstoßes oder einer unerwünschten Zuspitzung erhöht." Allerdings sei noch nicht ganz klar, worauf Washington mit einem solchen Schritt abziele, sagte Rjabkow.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag angekündigt, rund 1000 weitere Soldaten in den Nahen Osten zu schicken. Dem amtierenden US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan zufolge werden die Soldaten zu "Verteidigungszwecken" in die Region entsandt. Er betonte aber: "Die Vereinigten Staaten streben keinen Konflikt mit dem Iran an."

Die USA machen den Iran für die Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman am vergangenen Donnerstag verantwortlich. Teheran weist die Anschuldigungen zurück. Zwischen beiden Ländern gibt es seit Monaten Spannungen. Der Kreml rief zur Zurückhaltung auf. Sprecher Dmitri Peskow sagte: "Wir würden lieber keine Schritte sehen, die in einer ohnehin schon unruhigen Region weitere Spannung schaffen würden."/cht/DP/mis

AXC0136 2019-06-18/12:04