Im Rahmen eines feierlichen Festakts übergaben ZVEH-Präsident Lothar Hellmann und ZVEH-Vizepräsident und Vorsitzender der ArGe Medien im ZVEH Hans Auracher den Siegern ihre Preise.

»Qualität zeichnet sich durch viele Faktoren aus: Sicherheit, technische Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit, eine zeitsparende Installation sowie permanente Innovationsfähigkeit. Diese Grundwerte gehören zur festen DNA der Günther Spelsberg GmbH + Co. KG«, so Hellmann in seiner Laudatio für den diesjährigen Industriepreisträger.

»Der E-Marken-Großhändler des Jahres 2019 bekennt sich ausnahmslos zum Fachvertrieb. In dieser gelebten ...

