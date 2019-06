DAX - Draghische Rettung der Bullen

Henry Philippson,

Mario Draghi hat heute Vormittag auf dem EZB-Symposium in Sintra angedeutet, die ohnehin ultraexpansive EZB-Geldpolitik der vergangenen Jahre möglicherweise erneut lockern zu wollen. Erst verpasst er in den vergangenen - gut gelaufenen Jahren - den Zeitpunkt, die Geldpolitik moderat zu normalisieren und nun will er erneut den Geldhahn aufdrehen. Man ist geneigt zu sagen: "Zum Glück ist er in ein paar Monaten weg!".

Die Bullen im deutschen Börsenbarometer nehmen diese Einladung vom EZB-Chef natürlich dankend an und lösen die gestern angesprochene bullische Konsolidierung gen Norden hin auf. Zuvor war das deutsche Börsenbarometer in der ersten Handelsstunde unter die 12.000 Punkte-Marke gefallen. Die Draghische Rettung kam in letzter Sekunde für die Bullen.

Kurzfristig ist damit der Weg aus charttechnischer Sicht für ein neues Monatshoch oberhalb von 12.220 Punkten frei. Die Bären benötigen schon kräftigen Rückenwind von der Wall Street am Nachmittag, wenn neue Hochs vermieden werden sollen. Danach sieht es aber aktuell nicht aus.

