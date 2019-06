Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens verabschiedet sich aus dem Kreis der Unternehmen, die an elektrischen Antrieben für Flugzeuge arbeiten. Der Münchner Technologiekonzern verkauft seine Geschäftseinheit eAircraft an Rolls-Royce. Ein entsprechender Vertrag sei auf der Luftfahrtausstellung in Le Bourget bei Paris geschlossen worden, heißt es in einer Mitteilung von Siemens.

Vor dem Hintergrund der geplanten Fokussierung der Geschäfte in Zuge der Konzernstrategie Vision 2020+ dürfte "das Geschäft mit elektrischen und hybrid-elektrischen Antriebssystemen für Flugzeuge deutlich bessere Wachstumsperspektiven mit einem neuen Eigentümer haben, der eng mit der Luft- und Raumfahrtindustrie verbunden ist", heißt es in der Mitteilung weiter. Siemens will Rolls-Royce allerdings mit seinem "digitalen Lösungsportfolio" unterstützen.

Angaben zum Verkaufspreis machte Siemens nicht. Ende 2019 soll die Transaktion abgeschlossen sein. Siemens eAircraft ist ein firmeninternes Startup mit rund 180 Mitarbeitern, das in München, Erlangen und Budapest Prototypen für Antriebssysteme entwickelt - etwa für das Airbus-Lufttaxi. Erst im Mai war bekannt geworden, dass Siemens die Kooperation mit Airbus vorzeitig beendet.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2019 05:56 ET (09:56 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.