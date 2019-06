Nach ihrer Gewinnwarnung sind die Aktien der Lufthansa am Montag massiv eingebrochen. Vom Schlusskurs bei 17,69 Euro noch am Freitag ging es abwärts auf 15,63 Euro zum Schluss. Man erwarte für das Gesamtjahr nun eine bereinigte EBIT-Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent (vorher: 6,5 bis 8,0 Prozent), hatte der Lufthansa-Vorstand am Sonntag mitgeteilt und höhere Treibstoffkosten sowie einen verschärften Wettbewerb als Grund genannt. Am Dienstag schien zum Börsenstart das Schlimmste überstanden, doch dann ...

