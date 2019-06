Die IG Metall will einen Milliardenfonds für die deutsche Autobranche. Er soll für jene Zulieferer eingerichtet werden, die zum Beispiel nur schwer an Investitionskapital kommen.

Die IG Metall will beim Auto-Gipfel am kommenden Montag im Kanzleramt Stützungsmaßnahmen für deutsche Autozulieferer in zweistelliger Milliardenhöhe vorschlagen. "Für die Zulieferer, die profitabel und stark sind, aber trotzdem nur schwer an Investitionskapital kommen oder die für die Umstellung auf Elektromobilität besonders große Mittel benötigen, schlagen wir einen Transformationsfonds in zweistelliger Milliardenhöhe vor", sagte Frank Iwer, Leiter Koordinierung und politische Planung der IG Metall, der WirtschaftsWoche. Die Kredite des Fonds sollten eine Laufzeit von sechs bis acht Jahren haben und für Investoren am Kapitalmarkt attraktiv sein: "Die Bundesregierung sollte eine Basis-Verzinsung von etwa 1,5 Prozent garantieren. Weil hier aber überwiegend starke Unternehmen finanziert ...

