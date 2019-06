Die Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0), Köln, verkauft mit wirtschaftlicher Wirkung zum 31.5.2019 im Rahmen eines Asset-Deals ihre Rätselmagazine und Sudoku-Hefte an die niederländische Keesing Media Group, Amsterdam, und treibt damit ihre Portfolio-Bereinigung weiter voran.

Die Keesing Media Group ist der größte Herausgeber von Rätsel-Magazinen in Europa. Keesing verlegt eine große Auswahl an Rätselmagazinen in vielen Sprachen und Ländern, darunter in den Niederlanden, in Frankreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen, Ungarn und im Vereinigten Königreich. In Deutschland ist das Unternehmen mit der Keesing Deutschland GmbH und den bisherigen Marken Megastar, Megastar Junior und Denksport aktiv.

Bei Bastei Lübbe erscheinen 33 Rätselmagazine unter der Marke PMV im Geschäftsbereich "Romane und Rätsel". Sie machen dort einen Anteil von ca. 25 % aus.

Über den Kaufpreis haben die Partner Stillschweigen vereinbart. Mitarbeiter werden von Keesing Media Group nicht übernommen. Der Aufsichtsrat von Bastei Lübbe hat dem Verkauf bereits zugestimmt. Carel Halff, CEO von Bastei Lübbe: "Wir freuen uns, dass unsere Rätselmagazine künftig in einem internationalen Verbund beim europäischen Marktführer erscheinen und dort eine neue Perspektive erhalten."

Philip Alberdingk Thijm, CEO der Keesing Media Group und Geschäftsführer der Keesing Deutschland GmbH: "Mit diesem Asset-Deal treiben wir unsere konsequente Expansion im Europäischen Rätselmarkt voran. Dies ist ein Meilenstein für unsere Aktivitäten im deutschen Rätselmarkt und wir freuen uns auf die ...

