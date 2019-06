Mehr Fahrgäste und mehr Güter auf die Schiene - wie das gelingen kann, darüber hat am Dienstag der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn Beratungen aufgenommen. Konzernchef Richard Lutz wollte dem Kontrollgremium bei der Klausurtagung in Potsdam seine Strategie "Starke Schiene" präsentieren. "Deutschland wird seine Klimaziele nur erreichen, wenn es im kommenden Jahr gelingt, massiv Verkehr auf die Schiene zu verlagern", argumentiert Lutz in dem Papier.

Bis 2030 will die Bahn AG die Zahl der Fahrgäste im Fernverkehr verglichen mit 2015 auf 260 Millionen im Jahr verdoppeln. Dazu soll in Mitarbeiter und neue Züge investiert werden. Die Kapazität der Schienennetzes soll um 30 Prozent steigen.

Damit besinnt sich der Staatskonzern wieder stärker auf die Eisenbahn in Deutschland. Vor Jahren sollten noch milliardenschwere Übernahmen den Umsatz in die Höhe treiben. Die Strategie "Starke Schiene" löst das entsprechende Dokument von Lutz' Vorgänger Rüdiger Grube aus dem Jahr 2015 ab./bf/DP/jha

