Haven Cyber Technologies gibt bekannt, dass seine operative Gesellschaft Onevinn zum Finalisten des Microsoft Security and Compliance Partner of the Year Award 2019 gekürt wurde. Das Unternehmen wurde unter den weltweit führenden Microsoft-Partnern für seine Spitzenleistungen bei der Innovation und Implementierung von Kundenlösungen basierend auf Technologie von Microsoft geehrt.

Olivier Weddrien, Executive Chairman von Haven Cyber Technologies, sagte: "Die Ernennung von Onevinn zum Finalisten ist eine Ehre. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden die besten Sicherheitsdienste und Lösungen in der Cloud anzubieten und die Anerkennung dieser Leistung durch Microsoft ist sehr erfreulich."

Die Auszeichnungen wurden in mehreren Kategorien vergeben und die Gewinner wurden aus über 2.900 Teilnehmern aus 115 Ländern weltweit ausgewählt. Onevinn wurde für herausragende Lösungen und Dienste in den Bereichen Sicherheit und Compliance ausgezeichnet.

"Die Auszeichnung der Finalisten und Gewinner der Microsoft 2019 Partner of the Year Awards ist eine Ehre", sagte Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft Corp. "Diese Unternehmen führen ihre Branchen erfolgreich an, entwickeln intelligente Lösungen, gehen komplexe geschäftliche Herausforderungen an und erweitern die Optionen für Kunden auf der ganzen Welt. Ich freue mich, allen Gewinnern und Finalisten gratulieren zu dürfen."

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche, auf Microsoft basierende Lösungen entwickelt und angeboten haben.

Haven Cyber Technologies ist einer der am schnellsten wachsenden Managed Security Service Provider (MSSP) in Europa. Er wird von der spezialisierten Wagniskapitalgesellschaft C5 Capital unterstützt und verfügt derzeit über zwei operative Gesellschaften, ITC Secure und Onevinn. Onevinn ist der führende schwedische Anbieter von cloudbasierten Sicherheitsdiensten und -Lösungen von Microsoft.



Über Haven Cyber Technologies

Die paneuropäische Industrieholding Haven Cyber Technologies konzentriert sich darauf, einen europäischen Champion im Bereich Managed Security Solution Providers (MSSP) für Unternehmenskunden zu schaffen. Haven vereint ein Netz aus Unternehmen auf seiner Plattform, sodass jedem Kunden eine maßgeschneiderte Produktsuite angeboten werden kann. Unternehmen behalten bei Haven ihre eigenen Marken und ihr eigenes Management und profitieren von Innovationen auf der gesamten Plattform, die den Fokus auf Cloud Computing, maschinelles Lernen und Automatisierung setzt und Unternehmen zudem erstklassige Talente und Betreuung bietet.

Haven wurde im Oktober 2018 von der auf Wagniskapital spezialisierten C5 Capital gegründet und ist in Luxemburg ansässig.

http://www.havencyber.com/

Über C5 Capital

C5 Capital Limited (C5) ist ein spezialisiertes Wagniskapitalunternehmen mit Schwerpunkt auf innovativen Technologien in den Bereichen Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Cloud Computing. C5 hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in Washington, München, Luxemburg und Bahrain.

www.c5capital.com

Über Onevinn

Onevinn ist ein schwedischer Marktführer für Cloud-Dienste und -Lösungen von Microsoft, der intelligente Sicherheitslösungen für die Cloud und mobile vernetzte Welt anbietet.

https://www.onevinn.se/

