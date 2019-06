Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.53 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.909,50 +0,46% +15,80% Euro-Stoxx-50 3.427,29 +1,30% +14,19% Stoxx-50 3.162,42 +1,12% +14,58% DAX 12.236,07 +1,24% +15,88% FTSE 7.415,61 +0,79% +9,35% CAC 5.470,91 +1,48% +15,65% Nikkei-225 20.972,71 -0,72% +4,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,47 +89

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,77 51,93 -0,3% -0,16 +9,5% Brent/ICE 60,44 60,94 -0,8% -0,50 +9,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.345,77 1.339,54 +0,5% +6,23 +4,9% Silber (Spot) 14,89 14,85 +0,3% +0,04 -3,9% Platin (Spot) 797,60 794,50 +0,4% +3,10 +0,1% Kupfer-Future 2,67 2,65 +1,0% +0,03 +1,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street wird am Dienstag zum Handelsstart im Plus erwartet. Getrieben werden die Aktienmärkte derzeit vor allem von der Hoffnung auf eine Senkung der Zinsen als Reaktion auf Signale einer sich abschwächenden Konjunktur. Zwar haben sich die Verbraucherausgaben in jüngster Zeit recht solide entwickelt, doch Produktion, Inflation und weltweites Wachstum zeigen Schwäche - und haben dies bereits vor den aktuellen Handelskonflikten getan. Die Entscheidung der US-Notenbank erfolgt am Mittwoch im Verlauf des Nachmittagshandels New Yorker Zeit. Allerdings warnen Teilnehmer vor hochgesteckten Erwartungen. "Eine nicht so taubenhafte Sprache könnte eine Enttäuschung für die Märkte sein und US-Aktien und Anleihen ins Schlingern bringen", sagt Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von LCG Capital. Derweil kamen von EZB-Präsident Mario Draghi am Dienstag bereits Signale in Richtung anhaltend lockerer Geldpolitik mit möglichen weiteren Schritten. Hauptrisikofaktor von geopolitischer Seite bleibt der Konflikt zwischen den USA und Iran. Von dort ist jederzeit mit Störfeuern für die Märkte zu rechnen.

Die Facebook-Aktie steigt vorbörslich um weitere 2,3 Prozent nach bereits deutlichen Gewinnen am Vortag. Der Konzern hat nun auch offiziell die Pläne zum Start einer eigenen Kryptowährung namens Libra mitgeteilt. Als Partner nannte Facebook klingende Namen wie Mastercard, PayPal sowie Uber und Spotify. Der Aktienkurs von Moneygram schießt vorbörslich um 156 Prozent nach oben, nachdem das Blockchain-Unternehmen Ripple eine Investition in den Finanzdienstleister angekündigt hat. Ripple, das für seine Kryptowährung XRP und Blockchaintechnologie bekannt ist, hat angekündigt, für 30 Millionen Dollar neu ausgegebenen Aktien von Moneygram zu erwerben. Für die noch nicht aktive gehandelte Aktie des Stahlherstellers Steel Dynamics dürfte es nach unten gehen. Der Konzern hat für das zweite Quartal eine Gewinnerwartung von 86 bis 90 Cent je Aktie ausgegeben, was unter den Markterwartungen von 95 Cent lag. Im Geschäft mit Langstahl wird im zweiten Quartal mit niedrigeren Erträgen gerechnet wie auch im Bereich Metallrecycling. Besser laufen soll es hingegen im Stahlbaugeschäft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

- NL/Steinhoff International Holdings NV, Jahresergebnis 2018

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +5,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Das Bild an den europäischen Finanzmärkten hat sich im vormittäglichen Handelsverlauf komplett verändert. Aus anfänglichen Verlusten von einem halben Prozent und mehr haben die Indizes deutlich ins Plus gedreht. Zugleich taucht der Euro ab auf ein Dreiwochentief und am Anleihemarkt fallen die Renditen teilweise auf neue Rekordtiefs. Neu gestellt wurden die Weichen um 10.00 Uhr von EZB-Präsident Mario Draghi. Er kündigte bei einem Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) in Portugal eine stramme Lockerungspolitik fast schon an. Draghi betonte die Bereitschaft, falls notwendig die Geldpolitik entschlossen zu lockern. Bankenaktien liegen mit der Aussicht auf weiter niedrigste Niveaus bei den Zinsen mit einem Minus von 0,2 Prozent am Ende bei den Branchen. Zu den Gewinnern am Aktienmarkt gehören vor allem als defensiv und weniger konjunkturzyklisch geltende Sektoren, beispielsweise Pharma und Nahrungsmittel mit Aufschlägen bis 1,3 Prozent bei den Subindizes. Ganz an der Spitze liegen die Versorgeraktien mit einem Plus ihres Subindex von 1,8 Prozent. Die Branche gilt wegen ihrer Kapitalintensität traditionell als stark zinsreagibel. RWE legen 3,8 Prozent zu, EDF rücken um 3,7 Prozent vor. Infineon hat im Schnellverfahren eine Kapitalerhöhung durchgeführt zur Finanzierung der jüngst angekündigten Übernahme von Cypress in den USA für 9 Milliarden Euro. Infineon verlieren knapp 5 Prozent. Für Siltronic geht es um rund 13 Prozent abwärts. Der Wafer-Hersteller wird die erst im April gesenkten Ziele nicht erreichen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:23 Mo, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1194 -0,25% 1,1240 1,1234 -2,4% EUR/JPY 121,26 -0,45% 121,67 122,01 -3,6% EUR/CHF 1,1189 -0,18% 1,1205 1,1216 -0,6% EUR/GBP 0,8936 -0,17% 0,8968 0,8942 -0,7% USD/JPY 108,33 -0,21% 108,25 108,61 -1,2% GBP/USD 1,2528 -0,08% 1,2534 1,2564 -1,9% Bitcoin BTC/USD 9.213,95 -0,81% 9.091,25 9.273,50 +147,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Aufschlägen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Einen Ausreißer bildete Tokio, wo es abwärts ging. Von der Wall Street kamen leicht positive Vorgaben - insbesondere vom Technologiesektor. Im Fokus stand die am Dienstag beginnende zweitägige Sitzung der US-Notenbank, wobei Anleger insbesondere die zinspolitische Entscheidung am Mittwoch und die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell gespannt erwarteten. Obwohl in diesem Monat mit keiner Zinssenkung gerechnet wird, könnten Powells Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung die Zinssenkungsspekulation anheizen. Für Zurückhaltung sorgte zudem der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der weiter an Schärfe zunahm. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,7 Prozent nach auf 20.972 Punkte. Belastet wurde der Index vom stärkeren Yen. In Hongkong legte der HSI im späten Handel um 1,2 Prozent zu. Für den Index ging es nach den massiven Protesten in der Vorwoche damit den zweiten Tag in Folge nach oben. Die Börse in Sydney schloss 0,6 Prozent fester auf einem neuen Elfeinhalbjahreshoch. Hier stützte Zinssenkungsfantasie.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen fallen am Dienstag deutlich zurück. Hintergrund ist die Ankündigung einer weiter lockeren und womöglich sogar noch lockereren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Deren Präsident Mario Draghi hat bei der jährlich stattfindenden Tagung im portugiesischen Sintra die Bereitschaft seines Hauses betont, falls notwendig die Geldpolitik entschlossen zu lockern. Damit sinkt bei den Credits die Ausfallwahrscheinlichkeit auf breiter Front, was sich in querbeet sinkenden Ausfallprämien niederschlägt

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens verabschiedet sich komplett vom elektrischen Fliegen

Siemens verabschiedet sich aus dem Kreis der Unternehmen, die an elektrischen Antrieben für Flugzeuge arbeiten. Der Münchner Technologiekonzern verkauft seine Geschäftseinheit eAircraft an Rolls-Royce. Ein entsprechender Vertrag sei auf der Luftfahrtausstellung in Le Bourget bei Paris geschlossen worden, heißt es in einer Mitteilung von Siemens.

Volkswagen will mehr Software selbst entwickeln

Die Volkswagen AG will in einer neuen "Car.Software"-Einheit die Verantwortung für Fahrzeug-Software bis 2025 bündeln. Der Eigenanteil bei Software im Auto und für fahrzeugnahe Serviceleistungen solle von heute unter 10 Prozent auf mindestens 60 Prozent bis 2025 steigen, teilte der Autobauer mit. Künftig soll es konzernweit eine einheitliche Software-Plattform mit allen Basisfunktionalitäten für alle Fahrzeuge des Konzerns geben. Bis 2025 sollen alle neuen Modelle des Konzerns auf dieser Software-Plattform laufen.

Airbus: Airasia ändert bestehende Order in größere A321neo um

Eine bestehende Bestellung über 253 Flugzeuge des Typs A320neo bei Airbus wird aufgewertet. Wie der Flugzeugbauer im Rahmen der Paris Air Show mitteilte, wandelt Airasia seine Order in größere Maschinen des Typs A321neo um. Die asiatische Fluggesellschaft ist damit der größte Kunde für die A321neo.

Saudi Arabian Airlines stockt Auftrag bei Airbus kräftig auf

Airbus kann sich über einen weiteren Großauftrag auf der Flugzeugmesse Paris Air Show freuen. Wie der Flugzeugbauer mitteilte, hat Saudi Arabian Airlines seine bestehende Order für Maschinen der Reihe A320neo kräftig von 35 auf bis zu 100 Exemplare aufgestockt. Insgesamt sind nun 65 Flugzeuge fest bestellt, über 35 besteht eine Option.

Airbus erhält Auftrag über 31 Flugzeuge von Cebu Pacific

