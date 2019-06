Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Santander von 5,50 auf 5,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den voraussichtlich sinkenden Euribor-Zinssätzen bis Ende 2020, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu spanischen Banken./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2019 / 18:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-06-18/14:06

ISIN: ES0113900J37